Спасатели локализовали пожар на цветочном складе в центре Москвы
Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве локализован на площади 2500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства. В управлении уточнили, что к тушению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд.
В МЧС России сообщили, что предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
20 ноября в 14:57 мск в экстренные службы Москвы поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном складском здании на Комсомольской площади. В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами, в результате между ними произошло частичное обрушение перекрытий. По данным ТАСС, обрушение произошло на площади 500 кв. м. Также издание сообщало, что в здании оказались заблокированы люди. «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве сообщало, что из здания было эвакуировано семь человек.