Минтранс рекомендовал сократить количество парковок в регионах

Один из региональных чиновников в разговоре с изданием назвал данный документ «сигналом для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». По его словам, новая многоэтажная парковка привела к значительному росту автопарка. В результате случается парадокс, когда на новых многополосных дорогах образуются пробки, добавил он. Собеседник также отметил, что будет непросто убедить водителей пересесть на общественный транспорт.