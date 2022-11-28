Минтранс рекомендовал сократить количество парковок в регионах
Минтранс подготовил методические рекомендации для регионов, согласно которым предлагается сократить количество парковочных мест на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Документ разработан в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.
Рекомендации были опубликованы ведомством 22 ноября. На документ обратил внимание «Коммерсантъ». Так, для удовлетворения спроса населения Минтранс рекомендовал региональным властям заняться развитием длительной парковки (более суток). Речь идет о внеуличных парковках, автостоянках и гаражах.
В то же время в ведомстве указали на необходимость сокращать количество мест на улицах и внутриквартальных территориях. Парковку вдоль улиц в Минтрансе предложили рассматривать как «временную меру», которая возможна в тех случаях, когда это позволяет пропускная способность магистрали.
При этом плату за паркинг рекомендовано вводить лишь тогда, когда машины занимают более 85% имеющихся парковочных мест. Как отмечает «Коммерсантъ», ранее власти Москвы неоднократно ссылались на эту цифру, аргументируя ввод очередной платной зоны.
Кроме того, Минтранс рекомендовал региональным властям разработать меры, которые будут мотивировать водителей оставлять машины на перехватывающих парковках и пересаживаться на общественный транспорт. В частности, предлагается увеличивать скорость наземного транспорта и сокращать интервалы, чтобы добираться на нем было быстрее, чем на автомобиле.
В подмосковном минтрансе сообщили «Коммерсанту», что уже следуют федеральным рекомендациям. Так, в этом году власти разрешили парковаться по принципу «днем — посетители, ночью — жители». В Липецкой области отметили, что будут следовать рекомендациям при введении платных парковок, чтобы «освободить проезжую часть». В минтрансе Крыма также заявили о готовности реализовать предложения федерального ведомства.
Один из региональных чиновников в разговоре с изданием назвал данный документ «сигналом для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». По его словам, новая многоэтажная парковка привела к значительному росту автопарка. В результате случается парадокс, когда на новых многополосных дорогах образуются пробки, добавил он. Собеседник также отметил, что будет непросто убедить водителей пересесть на общественный транспорт.
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