Мошенники запугивают жителей Саратовской области после атаки на аэродром «Энгельс»
После попытки вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата военный аэродром «Энгельс» рядом с одноименным городом в Саратовской области жители региона стали получать звонки с неизвестных номеров с рекомендацией эвакуироваться и запастись йодидом калия. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, подчеркнув, что эта информация является ложной.
«В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме "Энгельс" приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы... Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
Накануне, 5 декабря, украинские военные попытались атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных.
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