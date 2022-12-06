Мошенники запугивают жителей Саратовской области после атаки на аэродром «Энгельс»

После попытки вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата военный аэродром «Энгельс» рядом с одноименным городом в Саратовской области жители региона стали получать звонки с неизвестных номеров с рекомендацией эвакуироваться и запастись йодидом калия. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, подчеркнув, что эта информация является ложной.