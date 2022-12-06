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Общество

Мошенники запугивают жителей Саратовской области после атаки на аэродром «Энгельс»

Ведомости

После попытки вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата военный аэродром «Энгельс» рядом с одноименным городом в Саратовской области жители региона стали получать звонки с неизвестных номеров с рекомендацией эвакуироваться и запастись йодидом калия. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, подчеркнув, что эта информация является ложной.

«В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь сотрудником управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рекомендует в связи с ЧС на аэродроме "Энгельс" приобрести йодид калия и по возможности покинуть прилегающие к зоне ЧС районы... Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным злонамеренным действиям неустановленных лиц никакого отношения не имеет», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

Накануне, 5 декабря, украинские военные попытались атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны РФ, целью противника были самолеты дальней авиации. В ведомстве сообщили, что беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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