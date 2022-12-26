В Москве зарегистрировали рекордные 98 000 браков за год

При этом показатели по рождению детей оказались не такими хорошими, как число людей, вступивших в брак, подчеркнула Ракова. «Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей», — заключила она.