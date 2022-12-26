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Общество

В Москве зарегистрировали рекордные 98 000 браков за год

Ведомости

С начала года в Москве было зарегистрировано 98 000 браков, это рекордное число, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в разговоре с «РИА Новости».

«Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 000 браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 000», — сказала она. 

После начала частичной мобилизации москвичам, которые подпадают под призыв и уже получили повестку, разрешили заключать брак в день подачи заявления, поскольку частичную мобилизацию можно считать особым обстоятельством. Для этого необходимо предоставить повестку, справку или извещение от военкомата о призыве на военную службу по частичной мобилизации. 

При этом показатели по рождению детей оказались не такими хорошими, как число людей, вступивших в брак, подчеркнула Ракова. «Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей», — заключила она. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных