Мобилизованные москвичи смогут вступать в брак в день подачи заявления

На заседании 27 сентября Госдума приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. В этот же день ГД одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому мобилизованные россияне, а также служащие по контракту смогут получить кредитные каникулы по потребительским займам и ипотеке.