Мобилизованные москвичи смогут вступать в брак в день подачи заявления
Частичную мобилизацию можно считать особым обстоятельством, а потому брак может быть заключен в день подачи заявления, сообщил Telegram-канал Управления ЗАГС Москвы.
«Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления», – говорится в сообщении.
Для сокращения срока регистрации брака необходимо предоставить повестку, справку или извещение от военкомата о призыве на военную службу по частичной мобилизации, добавили там.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, пообещал Путин. Всего мера затронет 300 000 человек.
На заседании 27 сентября Госдума приняла поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, а также за добровольцами, которые принимают участие в спецоперации. В этот же день ГД одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому мобилизованные россияне, а также служащие по контракту смогут получить кредитные каникулы по потребительским займам и ипотеке.
До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что период прохождения военной службы учитывается в страховом стаже для назначения пенсии. Она добавила, что мобилизованные граждане также смогут выйти на пенсию досрочно.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса