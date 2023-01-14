Умерла актриса Инна Чурикова

Инна Чурикова родилась в 1943 г. в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 г. окончила Высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом, затем стала актрисой Московского театра юного зрителя, а с 1975 г. выступала в театре имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком») в Москве. Свою первую роль в кино Чурикова сыграла в фильме «Тучи над Борском» в 1960 г. Актриса также известна по картинам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ширли-мырли», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом».