Путин направил соболезнования близким Инны Чуриковой

«Я отменил спектакль сегодня "Женитьбу Фигаро". Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? — сказал Варшавер. – И не будет спектакля во вторник — мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой», — сказал он.