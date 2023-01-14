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Путин направил соболезнования близким Инны Чуриковой

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Народная артистка СССР умерла сегодня, 14 января, на 80-м году жизни.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», — передает «РИА Новости» словам Пескова.

Ранее директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил агентству, что прощание с Инной Чуриковой состоится в театре во вторник. В «Ленкоме» актриса работала с 1975 г.

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — сказал.

Театр «Ленком» в связи с кончиной актрисы отменил спектакли 14 и 17 января, говорил также Варшавер.

«Я отменил спектакль сегодня "Женитьбу Фигаро". Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? — сказал Варшавер. – И не будет спектакля во вторник — мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных