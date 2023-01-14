Путин направил соболезнования близким Инны Чуриковой
Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Народная артистка СССР умерла сегодня, 14 января, на 80-м году жизни.
«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой», — передает «РИА Новости» словам Пескова.
Ранее директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил агентству, что прощание с Инной Чуриковой состоится в театре во вторник. В «Ленкоме» актриса работала с 1975 г.
«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — сказал.
Театр «Ленком» в связи с кончиной актрисы отменил спектакли 14 и 17 января, говорил также Варшавер.
«Я отменил спектакль сегодня "Женитьбу Фигаро". Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? — сказал Варшавер. – И не будет спектакля во вторник — мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой», — сказал он.