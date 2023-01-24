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Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов

Ведомости

Учащиеся за границей российские школьники, которые не могут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей, получат документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Организационные трудности могут возникнуть из-за действий недружественных стран, добавили там. Речь в постановлении идет о проживающих за рубежом учениках школ при посольствах РФ, обучающихся дистанционно или находящихся на семейном обучении.

Помимо этого, ученикам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Россию в первую половину 2022 г. и закончившим прошлый учебный год в российских школах, разрешили либо получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации, либо же сдать ОГЭ или ЕГЭ.

23 января Минобрнауки сообщило, что выпускники, окончившие в 2022 г. вузы в четырех новых регионах России, но не получившие документ об окончании обучения, смогут получить дипломы российского образца. Кроме того, студенты, которые обучались в вузах на новых территориях, смогут продолжить обучение в российских университетах. Для тех из них, кто прервал обучение или же был отчислен, срок обучения увеличат не более чем на один год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных