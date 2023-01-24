Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов
Учащиеся за границей российские школьники, которые не могут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей, получат документы об образовании по результатам промежуточной аттестации. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Организационные трудности могут возникнуть из-за действий недружественных стран, добавили там. Речь в постановлении идет о проживающих за рубежом учениках школ при посольствах РФ, обучающихся дистанционно или находящихся на семейном обучении.
Помимо этого, ученикам из ДНР и ЛНР, приехавшим в Россию в первую половину 2022 г. и закончившим прошлый учебный год в российских школах, разрешили либо получить аттестаты об основном общем или среднем общем образовании по итогам промежуточной аттестации, либо же сдать ОГЭ или ЕГЭ.
23 января Минобрнауки сообщило, что выпускники, окончившие в 2022 г. вузы в четырех новых регионах России, но не получившие документ об окончании обучения, смогут получить дипломы российского образца. Кроме того, студенты, которые обучались в вузах на новых территориях, смогут продолжить обучение в российских университетах. Для тех из них, кто прервал обучение или же был отчислен, срок обучения увеличат не более чем на один год.