Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов

23 января Минобрнауки сообщило, что выпускники, окончившие в 2022 г. вузы в четырех новых регионах России, но не получившие документ об окончании обучения, смогут получить дипломы российского образца. Кроме того, студенты, которые обучались в вузах на новых территориях, смогут продолжить обучение в российских университетах. Для тех из них, кто прервал обучение или же был отчислен, срок обучения увеличат не более чем на один год.