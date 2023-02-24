Главу Белгородской области Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был госпитализирован с пищевым отравлением, сообщила газета «Известия».
Его состояние оценивается как средней тяжести, ожидается, что он проведет в больнице два дня.
Сам Гладков сообщил, что находится под присмотром врачей.
«Ничего критичного нет... Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», – написал он в своем Telegram-канале.
Гладков родился в 1969 г. в Пензенской области, является кандидатом экономических наук. В ноябре 2020 г. был назначен врио губернатора Белгородской области, а в сентябре 2021 г. официально вступил в должность ее главы.