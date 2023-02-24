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Главу Белгородской области Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков был госпитализирован с пищевым отравлением, сообщила газета «Известия».

Его состояние оценивается как средней тяжести, ожидается, что он проведет в больнице два дня.

Сам Гладков сообщил, что находится под присмотром врачей.

«Ничего критичного нет... Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», – написал он в своем Telegram-канале.

Гладков родился в 1969 г. в Пензенской области, является кандидатом экономических наук. В ноябре 2020 г. был назначен врио губернатора Белгородской области, а в сентябре 2021 г. официально вступил в должность ее главы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных