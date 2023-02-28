Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки для молодых ученых

Согласно документу, статус может получить гражданин в возрасте до 35 лет включительно, который работает в научной организации, университете или иной организации, которая осуществляет научную деятельность. Наличие ученых степеней не учитывается. Отмечается, что региональные власти могут увеличить возрастное ограничение до 40 лет.