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Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки для молодых ученых

Ведомости

Госдума приняла в I чтении законопроект, закрепляющий статус молодого ученого. Об свидетельствуют данные в думской электронной базе. 

Согласно документу, статус может получить гражданин в возрасте до 35 лет включительно, который работает в научной организации, университете или иной организации, которая осуществляет научную деятельность. Наличие ученых степеней не учитывается. Отмечается, что региональные власти могут увеличить возрастное ограничение до 40 лет.

Законопроект также предусматривает меры поддержки для молодых ученых. Предполагается, что их будут устанавливать президент РФ, правительства, региональные власти, органы публичной власти федеральной территории «Сириус» и органы местного самоуправления. Средства планируется выделять из бюджетов соответствующего уровня.

Также законом предлагается установить, что молодые ученые могут получать поддержку от юридических и физических лиц. Речь идет о добровольных пожертвованиях бюджетным учреждениям и создании фондов.

Законопроект был разработан депутатами нижней палаты и сенаторами. Его внесли в Госдуму 30 сентября 2022 г. Поправки предлагаются в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных