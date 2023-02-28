Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки для молодых ученых
Госдума приняла в I чтении законопроект, закрепляющий статус молодого ученого. Об свидетельствуют данные в думской электронной базе.
Согласно документу, статус может получить гражданин в возрасте до 35 лет включительно, который работает в научной организации, университете или иной организации, которая осуществляет научную деятельность. Наличие ученых степеней не учитывается. Отмечается, что региональные власти могут увеличить возрастное ограничение до 40 лет.
Законопроект также предусматривает меры поддержки для молодых ученых. Предполагается, что их будут устанавливать президент РФ, правительства, региональные власти, органы публичной власти федеральной территории «Сириус» и органы местного самоуправления. Средства планируется выделять из бюджетов соответствующего уровня.
Также законом предлагается установить, что молодые ученые могут получать поддержку от юридических и физических лиц. Речь идет о добровольных пожертвованиях бюджетным учреждениям и создании фондов.
Законопроект был разработан депутатами нижней палаты и сенаторами. Его внесли в Госдуму 30 сентября 2022 г. Поправки предлагаются в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».