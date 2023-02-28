Службу в МВД могут исключить из списка отягчающих преступление обстоятельств
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который исключает из перечня отягчающих обстоятельств в УК РФ совершение преступления сотрудником МВД. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2022 г. Документ предполагает исключение из ст. 63 УК РФ пункта «о» (совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел).
Как отмечается в пояснительной записке, пункт дискриминирует полицейских по сравнению с работниками других государственных структур. Авторы законопроекта обратили внимание, что правопорядок в России также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ и др., однако их этот пункт не касается.
По данным Генпрокуратуры, на преступления, совершенные силовиками, приходится не более 1% от общего числа правонарушений. В записке уточняется, что сотрудники МВД совершают менее одной трети преступлений от этого количества.
Пункт «о» дополнил ст. 63 УК РФ в 2010 г., закон об этом подписал на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев. Таким образом авторы инициативы хотели «усилить защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел». Согласно ст. 63 УК РФ, к отягчающим обстоятельствам также относятся рецидив, совершение преступления в составе группы, особая жестокость, использование оружия и др.