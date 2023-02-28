Службу в МВД могут исключить из списка отягчающих преступление обстоятельств

Как отмечается в пояснительной записке, пункт дискриминирует полицейских по сравнению с работниками других государственных структур. Авторы законопроекта обратили внимание, что правопорядок в России также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ и др., однако их этот пункт не касается.