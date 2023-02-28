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Службу в МВД могут исключить из списка отягчающих преступление обстоятельств

Ведомости

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который исключает из перечня отягчающих обстоятельств в УК РФ совершение преступления сотрудником МВД. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы. 

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2022 г. Документ предполагает исключение из ст. 63 УК РФ пункта «о» (совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел). 

Как отмечается в пояснительной записке, пункт дискриминирует полицейских по сравнению с работниками других государственных структур. Авторы законопроекта обратили внимание, что правопорядок в России также обеспечивают работники судов, прокуратуры, ФСБ и др., однако их этот пункт не касается. 

По данным Генпрокуратуры, на преступления, совершенные силовиками, приходится не более 1% от общего числа правонарушений. В записке уточняется, что сотрудники МВД совершают менее одной трети преступлений от этого количества.

Пункт «о» дополнил ст. 63 УК РФ в 2010 г., закон об этом подписал на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев. Таким образом авторы инициативы хотели «усилить защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел». Согласно ст. 63 УК РФ, к отягчающим обстоятельствам также относятся рецидив, совершение преступления в составе группы, особая жестокость, использование оружия и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных