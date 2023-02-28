Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 3,3% в апреле
С 1 апреля социальные пенсии могут быть проиндексированы на 3,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, передает «Интерфакс».
«Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что проект вынесен на общественное обсуждение. Для реализации инициативы из федерального бюджета выделят около 15,57 млрд руб.
С 1 января прожиточный минимум (ПМ) вырос на 3,3%, до 14 375 руб., напомнили в Минтруде. По аналогии с ПМ увеличатся и социальные пенсии, пояснили в пресс-службе. Заместитель министра труда и социальной защиты – статс-секретарь Андрей Пудов уточнил, что за год социальная пенсия увеличится на 13,6%, ее рост превысит фактическую инфляцию за 2022 г. (11,9%).
В апреле 2022 г. социальную пенсию планово проиндексировали на 8,6%, в июле прошла внеплановая индексация еще на 10%. Размер выплаты зависит от того, на каком основании ее назначают.