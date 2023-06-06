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AP сообщило о смерти бывшего агента ФБР Ханссена в тюрьме США

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Бывший агент ФБР, осужденный в США по делу о шпионаже в пользу СССР и России, Роберт Ханссен умер в тюрьме в возрасте 79 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Уточняется, что смерть наступила по естественным причинам. Это произошло 5 июня. Он отбывал пожизненное наказание в тюрьме штата Колорадо.

Ханссен был арестован в США в феврале 2001 г., на тот момент ему было 57 лет. Он проработал в ФБР 27 лет, с 1976 по 2001 г. В 2002 г. он был признан виновным по 15 пунктам обвинения и приговорен к пожизненному лишению свободы.

По версии следствия, Ханссен сотрудничал с российской разведкой в течение 15 лет. Сумма его вознаграждения составила более $1,4 млрд. По официальным данным, он помог КГБ раскрыть девять двойных агентов, предоставил информацию о ядерной программе США, о туннеле для подслушивания под зданием посольства СССР в США, а также копии секретных документов на 6000 страниц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных