AP сообщило о смерти бывшего агента ФБР Ханссена в тюрьме США

Ханссен был арестован в США в феврале 2001 г., на тот момент ему было 57 лет. Он проработал в ФБР 27 лет, с 1976 по 2001 г. В 2002 г. он был признан виновным по 15 пунктам обвинения и приговорен к пожизненному лишению свободы.