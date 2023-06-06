AP сообщило о смерти бывшего агента ФБР Ханссена в тюрьме США
Бывший агент ФБР, осужденный в США по делу о шпионаже в пользу СССР и России, Роберт Ханссен умер в тюрьме в возрасте 79 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Уточняется, что смерть наступила по естественным причинам. Это произошло 5 июня. Он отбывал пожизненное наказание в тюрьме штата Колорадо.
Ханссен был арестован в США в феврале 2001 г., на тот момент ему было 57 лет. Он проработал в ФБР 27 лет, с 1976 по 2001 г. В 2002 г. он был признан виновным по 15 пунктам обвинения и приговорен к пожизненному лишению свободы.
По версии следствия, Ханссен сотрудничал с российской разведкой в течение 15 лет. Сумма его вознаграждения составила более $1,4 млрд. По официальным данным, он помог КГБ раскрыть девять двойных агентов, предоставил информацию о ядерной программе США, о туннеле для подслушивания под зданием посольства СССР в США, а также копии секретных документов на 6000 страниц.