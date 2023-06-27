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Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию

Ведомости

Компания – производитель антидепрессанта «Золофт» проинформировала Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Агентство указало, что в Росздравнадзоре не уточнили страну, где изготавливается этот препарат.

«22 июня 2023 г. компания-производитель уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата "Золофт" на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

О приостановке поставок «Золофт» в Россию сообщалось осенью 2022 г. Тогда «РИА Новости» уточняли, что причина тому – технические проблемы на производстве.

В России вырос спрос на антидепрессанты

В конце мая «Коммерсантъ» писал, что Министерство здравоохранения разработало стандарт медицинской помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В лечение входят групповая и индивидуальная психотерапия, прием ароматических ванн, лечебный душ, «воздействие климатом», воздухом и солнцем. Проект приказа об утверждении стандарта медпомощи разработан на основе февральских клинических рекомендаций.

Средняя продолжительность лечения ПТСР составит 325 дней. Минздрав прогнозирует, что 90% пациентов будут нуждаться в консультации психолога. Треть из них будут направлены к психиатру, а еще треть – к психотерапевту. 41% пациентов потребуется ежедневный осмотр психиатра. В перечень лечения включены антидепрессанты, в том числе нейролептики и транквилизаторы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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