Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию
Компания – производитель антидепрессанта «Золофт» проинформировала Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Агентство указало, что в Росздравнадзоре не уточнили страну, где изготавливается этот препарат.
«22 июня 2023 г. компания-производитель уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата "Золофт" на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.
О приостановке поставок «Золофт» в Россию сообщалось осенью 2022 г. Тогда «РИА Новости» уточняли, что причина тому – технические проблемы на производстве.
В конце мая «Коммерсантъ» писал, что Министерство здравоохранения разработало стандарт медицинской помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В лечение входят групповая и индивидуальная психотерапия, прием ароматических ванн, лечебный душ, «воздействие климатом», воздухом и солнцем. Проект приказа об утверждении стандарта медпомощи разработан на основе февральских клинических рекомендаций.
Средняя продолжительность лечения ПТСР составит 325 дней. Минздрав прогнозирует, что 90% пациентов будут нуждаться в консультации психолога. Треть из них будут направлены к психиатру, а еще треть – к психотерапевту. 41% пациентов потребуется ежедневный осмотр психиатра. В перечень лечения включены антидепрессанты, в том числе нейролептики и транквилизаторы.