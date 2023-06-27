Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию

Средняя продолжительность лечения ПТСР составит 325 дней. Минздрав прогнозирует, что 90% пациентов будут нуждаться в консультации психолога. Треть из них будут направлены к психиатру, а еще треть – к психотерапевту. 41% пациентов потребуется ежедневный осмотр психиатра. В перечень лечения включены антидепрессанты, в том числе нейролептики и транквилизаторы.