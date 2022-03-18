В России вырос спрос на антидепрессанты
Аптеки в России продали 577 600 упаковок антидепрессантов на 525,6 млн руб. за неделю с 28 февраля по 6 марта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на DSM Group. Показатели выросли в 3 и 4,4 раза в годовом выражении, а спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем на препараты в целом.
По данным аналитиков, продажи рецептурного «Ципралекса» за указанный период составили 121,3 млн руб., «Бринтелликса» — 43,3 млн руб., «Феварина» — 50,9 млн руб. Спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты вырос на 88% и 34,7% в годовом выражении, до 3,3 млн и 347 000 упаковок соответственно. В денежном выражении продажи выросли на 80,8% до 458,8 млн руб. и 162,5 млн руб.
В сети аптек «36,6» подтвердили рост продаж антидепрессантов, противотревожных и снотворных препаратов. За две недели с 28 февраля в сети продали на 115,3% больше упаковок таких лекарств, чем в прошлом году. В «Ригле» и «Сбер еаптеке» не ответили на запрос издания.
Повышенный спрос на препараты привел к перебоям с их наличием в аптеках. В компаниях Lundbeck, «Эгис-Рус» (препарат «Велаксин»), Abbott, GSK («Паксил»), Viatris («Золофт»), Angelini изданию сообщили, что продолжают поставлять лекарства в Россию в полном объеме. В «Эгис-Рус» и в Lundbeck заявили, что возможное отсутствие препаратов в аптеках может быть связано с неожиданно высоким спросом.
Директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что антидепрессанты нужно принимать постоянно, а препараты из таких категорий пользуются сейчас ажиотажным спросом. Также на продажах сказываются высокая нервозность и сезонные обострения психических заболеваний у пациентов.