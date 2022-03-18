В России вырос спрос на антидепрессанты

Повышенный спрос на препараты привел к перебоям с их наличием в аптеках. В компаниях Lundbeck, «Эгис-Рус» (препарат «Велаксин»), Abbott, GSK («Паксил»), Viatris («Золофт»), Angelini изданию сообщили, что продолжают поставлять лекарства в Россию в полном объеме. В «Эгис-Рус» и в Lundbeck заявили, что возможное отсутствие препаратов в аптеках может быть связано с неожиданно высоким спросом.