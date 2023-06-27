РАНХиГС получит 73 млн рублей на обучение координаторов фонда «Защитники Отечества»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) получит о правительства 73,5 млн руб. на обучение не менее 3 071 координатора фонда «Защитники Отечества». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе также говорится, что вузу поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств до 1 февраля 2024 г. Средства, согласно распоряжению премьера, будут выделены в текущем году.
В России в 2023 г. по указу президента Владимира Путина была создан специальный государственный фонд «Защитники Отечества», который будет помогать ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.
В будущем фонд планирует помогать всем ветеранам, начиная с Великой Отечественной войны, заявила 25 мая председатель фонда Анна Цивилева на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.