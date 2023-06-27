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Общество

РАНХиГС получит 73 млн рублей на обучение координаторов фонда «Защитники Отечества»

Ведомости

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) получит о правительства 73,5 млн руб. на обучение не менее 3 071 координатора фонда «Защитники Отечества». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также говорится, что вузу поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств до 1 февраля 2024 г. Средства, согласно распоряжению премьера, будут выделены в текущем году.

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В России в 2023 г. по указу президента Владимира Путина была создан специальный государственный фонд «Защитники Отечества», который будет помогать ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.

В будущем фонд планирует помогать всем ветеранам, начиная с Великой Отечественной войны, заявила 25 мая председатель фонда Анна Цивилева на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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