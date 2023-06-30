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В Татарстане в результате взрыва резервуара для нефтепродуктов погибли два человека

Ведомости

Следственными органами Следственного комитета (СК) России возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории предприятия «Елховнефть» (входит в ПАО «Татнефть»), в результате которого погибли двое рабочих. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Инцидент произошел в Заинском районе Татарстана. По данным СК, во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами произошло возгорание. Погибли двое рабочих 1976 и 1987 г. р. Следователи работают на месте, решается вопрос о проведении экспертиз.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что сигнал о происшествии в селе Старое Маврино поступил в 10:45. Горение происходило на площади 2 кв. м. В 11:01 его удалось полностью ликвидировать.

По данным компании, на предприятии «Елховнефть» работают 1049 человек. Оно объединяет пять цехов добычи нефти и газа, базу производственного обслуживания, цех поддержания пластового давления, цех комплексной подготовки и перекачки нефти и нефтегазодобывающее управление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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