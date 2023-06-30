В Татарстане в результате взрыва резервуара для нефтепродуктов погибли два человека
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).
Инцидент произошел в Заинском районе Татарстана. По данным СК, во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами произошло возгорание. Погибли двое рабочих 1976 и 1987 г. р. Следователи работают на месте, решается вопрос о проведении экспертиз.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что сигнал о происшествии в селе Старое Маврино поступил в 10:45. Горение происходило на площади 2 кв. м. В 11:01 его удалось полностью ликвидировать.
По данным компании, на предприятии «Елховнефть» работают 1049 человек. Оно объединяет пять цехов добычи нефти и газа, базу производственного обслуживания, цех поддержания пластового давления, цех комплексной подготовки и перекачки нефти и нефтегазодобывающее управление.