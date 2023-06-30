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Общество

Правительство повысило оклады военных на 10,5%

Ведомости

С 1 октября 2023 г. оклады военных и ряда других силовиков вырастут на 10,5%, следует из постановления правительства России, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, будут повышены размеры окладов контрактников и призывников, а также граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии России. 

Также довольствие увеличится у сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы (часть Государственной противопожарной службы, входит в МЧС России), таможни и начальства федеральной фельдъегерской связи.

Как следует из постановления, при повышении оклада его размер будет округлен до целого рубля в сторону увеличения. Отмечается, что МВД РФ при пересмотре размера пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей должно будет учитывать повышение размера месячных окладов на 10,5%.

С октября 2022 г. правительство повысило оклад военных на 4%, говорится в постановлении кабмина от 21 апреля 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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