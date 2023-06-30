Правительство повысило оклады военных на 10,5%
С 1 октября 2023 г. оклады военных и ряда других силовиков вырастут на 10,5%, следует из постановления правительства России, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно документу, будут повышены размеры окладов контрактников и призывников, а также граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии России.
Также довольствие увеличится у сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы (часть Государственной противопожарной службы, входит в МЧС России), таможни и начальства федеральной фельдъегерской связи.
Как следует из постановления, при повышении оклада его размер будет округлен до целого рубля в сторону увеличения. Отмечается, что МВД РФ при пересмотре размера пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей должно будет учитывать повышение размера месячных окладов на 10,5%.
С октября 2022 г. правительство повысило оклад военных на 4%, говорится в постановлении кабмина от 21 апреля 2022 г.