Правительство повысило оклады военных на 10,5%

Как следует из постановления, при повышении оклада его размер будет округлен до целого рубля в сторону увеличения. Отмечается, что МВД РФ при пересмотре размера пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей должно будет учитывать повышение размера месячных окладов на 10,5%.