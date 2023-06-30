Занятия по профориентации введут во всех российских школах с 1 сентября

В марте 2022 г. Кравцов, анонсируя профориентационные занятия в школах, говорил, что развивать их планируется по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями. Также, уточнял министр, система подразумевает три уровня: базовый – не менее 40 часов, основной – порядка 60 часов, продвинутый – около 80 часов.