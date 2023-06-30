Занятия по профориентации введут во всех российских школах с 1 сентября
В российских школах с 1 сентября будут проходить еженедельные занятия по профориентации в 6-11-х классах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает пресс-служба Минпросвещения.
«Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. В 6–11-х классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации «Россия – мои горизонты»», – сказал Кравцов.
Министр уточнил, что в регионы уже направлены методические рекомендации. Всего предусмотрено семь направлений реализации профминимума. Кроме того, уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию «Разговоров о важном», которые появились в школах в сентябре 2022 г.
В марте 2022 г. Кравцов, анонсируя профориентационные занятия в школах, говорил, что развивать их планируется по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями. Также, уточнял министр, система подразумевает три уровня: базовый – не менее 40 часов, основной – порядка 60 часов, продвинутый – около 80 часов.