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Общество

Занятия по профориентации введут во всех российских школах с 1 сентября

Ведомости

В российских школах с 1 сентября будут проходить еженедельные занятия по профориентации в 6-11-х классах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает пресс-служба Минпросвещения.

«Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый. В 6–11-х классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации «Россия – мои горизонты»», – сказал Кравцов. 

Министр уточнил, что в регионы уже направлены методические рекомендации. Всего предусмотрено семь направлений реализации профминимума. Кроме того, уже подготовлены предложения по дальнейшему развитию «Разговоров о важном», которые появились в школах в сентябре 2022 г. 

В марте 2022 г. Кравцов, анонсируя профориентационные занятия в школах, говорил, что развивать их планируется по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями. Также, уточнял министр, система подразумевает три уровня: базовый – не менее 40 часов, основной – порядка 60 часов, продвинутый – около 80 часов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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