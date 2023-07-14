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Блогера Шаиняна внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Ведомости

Журналиста и блогера Карена Шаиняна (признан иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных ведомства.

Причины внесения журналиста в реестр не уточняются, также неизвестно о возбуждении дела в отношении Шаиняна. При включении в перечень Росфинмониторинга физического лица замораживают принадлежащие ему денежные средства.

Шаинян является ведущим программ на YouTube, где он берет интервью у представителей ЛГБТ-сообщества.

В список иностранных агентов журналист был внесен в апреле 2022 г. Тогда вместе с ним в этот список попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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