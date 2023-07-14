Блогера Шаиняна внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Журналиста и блогера Карена Шаиняна (признан иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных ведомства.
Причины внесения журналиста в реестр не уточняются, также неизвестно о возбуждении дела в отношении Шаиняна. При включении в перечень Росфинмониторинга физического лица замораживают принадлежащие ему денежные средства.
Шаинян является ведущим программ на YouTube, где он берет интервью у представителей ЛГБТ-сообщества.
В список иностранных агентов журналист был внесен в апреле 2022 г. Тогда вместе с ним в этот список попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и др.