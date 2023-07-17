В Красноярске задержали возможных вымогателей у Митволя 100 млн рублей
В Красноярске задержали двух человек, которые, по версии следствия, вымогали около 100 млн руб. у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
По данным собеседника агентства, двое мужчин были задержаны в Красноярске с поличным. По версии следствия, они вымогали около 100 млн руб. у Митволя якобы за «обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении». После их допроса будет решаться вопрос по мере пресечения, уточнили источники.
Дело в отношении Митволя расследует Следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю. По версии ведомства, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.
Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. В начале июля Пятый апелляционный суд смягчил меру пресечения Митволю на домашний арест в Красноярске.