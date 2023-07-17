В Красноярске задержали возможных вымогателей у Митволя 100 млн рублей

Митволь был задержан ФСБ 8 июня 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда он пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. В начале июля Пятый апелляционный суд смягчил меру пресечения Митволю на домашний арест в Красноярске.