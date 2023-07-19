Под Санкт-Петербургом неизвестный устроил взрыв в отделении Сбербанка
В Колпино Ленинградской области на бульваре Трудящихся неизвестный попытался повредить банкомат в отделении банка. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
В пресс-службе Сбербанка «Фонтанке» подтвердили, что неизвестный пытался устроить взрыв в их отделении. В кредитной организации отметили, что неизвестный пытался взломать банкомат, но деньги ему не удалось похитить. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 19 июля в 3:00 по мск. Ведомство проводит проверку по этому факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Известия» опубликовали видео с камер в отделении, на котором видно, как мужчина в капюшоне заходит в помещение с банкоматами и поджигает белый пакет рядом с одним из аппаратов. Затем он убегает. Момента взрыва на видео нет.