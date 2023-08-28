Кремлю пока неизвестны дата и формат похорон Пригожина

24 августа Путин выразил соболезнования семьям погибших. Президент назвал сотрудников ЧВК «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», а Пригожина – талантливым человеком. По его словам, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами. 28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.