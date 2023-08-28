Кремлю пока неизвестны дата и формат похорон Пригожина
Кремль пока не располагает информацией о дате и формате похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также неизвестно, посетит ли их Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О том, пройдут ли похороны погибших в торжественном формате, сообщат позже. Решение о формате церемонии примут, основываясь на решении родственников, подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, когда состоятся похороны и планирует ли президент их посетить, пресс-секретарь сообщил, что пока неизвестно «когда, какие, каким образом, поэтому ответа на этот вопрос сейчас быть не может».
Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Кроме Пригожина в полетном листе числились один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин (внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик), Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев и Валерий Чекалов, а также командир экипажа Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
24 августа Путин выразил соболезнования семьям погибших. Президент назвал сотрудников ЧВК «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», а Пригожина – талантливым человеком. По его словам, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами. 28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
27 августа Следственный комитет сообщил, что личности всех десяти погибших в авиакатастрофе в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе. В ведомстве также подтвердили гибель основателя ЧВК «Вагнер».