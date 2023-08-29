Российские военные нанесли ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области

Климово обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО). Погибли два человека: мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения. Еще один мужчина получил легкое ранение. Также обстрелом повреждены здание школы и административные здания, разрушены жилые дома, нарушено энергоснабжение.