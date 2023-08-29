Российские военные нанесли ответный удар по ВСУ после обстрела Брянской области
Подразделения Минобороны РФ нанесли огневое поражение по пунктам временной дислокации украинских военных в районе Семеновки, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что удар российских военных стал ответом «на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово» 29 августа.
Климово обстреляли из реактивной системы залпового огня (РЗСО). Погибли два человека: мужчина 2003 года рождения и женщина 1994 года рождения. Еще один мужчина получил легкое ранение. Также обстрелом повреждены здание школы и административные здания, разрушены жилые дома, нарушено энергоснабжение.
В брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, она регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.