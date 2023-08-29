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Общество

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га

Ведомости

На Маркотхском хребте в Геленджике лесной пожар охватил площадь в 5 га. Огонь распространился из-за сильного ветра, его порывы в горах достигают 25-30 м/сек, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают 195 человек и 45 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, днем он сбросил 130 т воды, однако в темное время суток его работа запрещена. С огнем продолжают бороться вручную. Вертолет возобновит работу с рассветом, уточнили в оперштабе региона.

Администрация Геленджика призвала добровольцев с ранцевыми или лесными огнетушителями присоединиться борьбе с лесным пожаром. До этого сообщалось, что огонь охватил площадь в 1,5 га.

По предварительным данным, пожар мог спровоцировать 40-летний местный житель, который подготавливая электрокабель к продаже, оголил провода и вызвал возгорание земляной подстилки, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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