Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га
На Маркотхском хребте в Геленджике лесной пожар охватил площадь в 5 га. Огонь распространился из-за сильного ветра, его порывы в горах достигают 25-30 м/сек, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте работают 195 человек и 45 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, днем он сбросил 130 т воды, однако в темное время суток его работа запрещена. С огнем продолжают бороться вручную. Вертолет возобновит работу с рассветом, уточнили в оперштабе региона.
Администрация Геленджика призвала добровольцев с ранцевыми или лесными огнетушителями присоединиться борьбе с лесным пожаром. До этого сообщалось, что огонь охватил площадь в 1,5 га.
По предварительным данным, пожар мог спровоцировать 40-летний местный житель, который подготавливая электрокабель к продаже, оголил провода и вызвал возгорание земляной подстилки, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.