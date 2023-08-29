Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га

На месте работают 195 человек и 45 единиц техники. К тушению пожара привлекали вертолет Ми-8 МЧС России, днем он сбросил 130 т воды, однако в темное время суток его работа запрещена. С огнем продолжают бороться вручную. Вертолет возобновит работу с рассветом, уточнили в оперштабе региона.