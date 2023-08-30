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Общество

По факту лесного пожара в районе Геленджика возбудили уголовное дело

Ведомости

Уголовное дело по факту крупного лесного пожара в Геленджике было заведено в отношении местного жителя, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры региона.

Лесной пожар в Геленджике начался 29 августа. В результате пожара пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Как уточняли в МЧС, устранение огня осложняется порывами ветра до 30 м/с и сложным рельефом местности.

В «Авиалесоохране» заявили, что пожар действует на 30 га, пройденных огнем. На тушении были задействованы более 400 человек, около 70 единиц техники, а также 4 воздушных судна с водосливными устройствами, сообщали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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