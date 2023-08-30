По факту лесного пожара в районе Геленджика возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту крупного лесного пожара в Геленджике было заведено в отношении местного жителя, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры региона.
Лесной пожар в Геленджике начался 29 августа. В результате пожара пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Как уточняли в МЧС, устранение огня осложняется порывами ветра до 30 м/с и сложным рельефом местности.
В «Авиалесоохране» заявили, что пожар действует на 30 га, пройденных огнем. На тушении были задействованы более 400 человек, около 70 единиц техники, а также 4 воздушных судна с водосливными устройствами, сообщали в ведомстве.