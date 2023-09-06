Суд продлил срок задержания бывшему бухгалтеру Митволя на 72 часа
Центральный районный суд Красноярска продлил меру задержания Елене Магомедселимовой, подозреваемой в краже более 136 млн руб. у экс-замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Красноярского края.
«Суд по ходатайству адвоката продлил меру задержания подозреваемой еще на 72 часа», – говорится в сообщении.
В отношении Магомедселимовой заведено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание за правонарушение – до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о задержании бывшего бухгалтера Митволя в Ярославской области. В МВД уточнили, что задержанная – жительница Ярославской области 1956 г. р. По данным ТАСС, Магомедселимова пыталась снять 136 млн руб. со счета Митволя в банке в ОАЭ. В МВД отметили, что в марте 2023 г. женщина предъявила в банке ОАЭ поддельную доверенность и похитила деньги.
Митволь был задержан ФСБ летом 2022 г. в аэропорту «Внуково», когда пытался улететь в Дубай. После чего он был помещен в СИЗО. В июне стало известно, что предварительное расследование по уголовному делу завершено. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена – АО «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) – получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию метро в Красноярске.
Дело Митволя рассмотрит Железнодорожный райсуд Красноярска в особом порядке. Судебное заседание назначено на 14 сентября.