Суд продлил срок задержания бывшему бухгалтеру Митволя на 72 часа

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о задержании бывшего бухгалтера Митволя в Ярославской области. В МВД уточнили, что задержанная – жительница Ярославской области 1956 г. р. По данным ТАСС, Магомедселимова пыталась снять 136 млн руб. со счета Митволя в банке в ОАЭ. В МВД отметили, что в марте 2023 г. женщина предъявила в банке ОАЭ поддельную доверенность и похитила деньги.