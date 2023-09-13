Путин встретился на «Восточном» со школьницей, создавшей спутник

Мария Андреева была одной из 30 школьников, принимавших участие в открытом уроке «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж», который провел Путин 1 сентября. Школьница рассказала президенту, что занимается спутникостроением уже три года и проводит уроки на тему космоса для других ребят. Она также принимала участие в разработке первого донского спутника, который запустили в космос 27 июня. Школьница показала президенту свой первый спутник и попросила расписаться на нем.