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Путин встретился на «Восточном» со школьницей, создавшей спутник

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился на космодроме «Восточный» с девятиклассницей Марией Андреевой, принимавшей участие в открытом уроке «Разговор о важном» 1 сентября. Видео встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин пригласил школьницу посмотреть на пилотируемый запуск «Союза МС-24» 15 сентября и подарил стартовый ключ управления пуском.

Ранее по теме: Владимир Путин поговорил о ценностях со школьниками во время открытого урока в День знаний

Мария Андреева была одной из 30 школьников, принимавших участие в открытом уроке «Разговор о важном» в образовательном центре «Сенеж», который провел Путин 1 сентября. Школьница рассказала президенту, что занимается спутникостроением уже три года и проводит уроки на тему космоса для других ребят. Она также принимала участие в разработке первого донского спутника, который запустили в космос 27 июня. Школьница показала президенту свой первый спутник и попросила расписаться на нем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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