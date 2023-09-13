ФСБ задержала сотрудника столичного предприятия ОПК по делу о хищении денег
Сотрудники ФСБ совместно со столичным МВД задержали сотрудника предприятия ОПК по подозрению в хищении денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Злоумышленник является гражданином России. Он подозревается в организации мошеннической схемы поставок контрафактной продукции. В отношении мужчины в конце июня возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Максимальное наказание за правонарушение составляет до пяти лет лишения свободы.
По данным ФСБ, задержанный «выполнял управленческие функции» на предприятии. Используя свое должностное положение, он участвовал в хищении денег, которые были выделены для работ в рамках гособоронзаказа. Уточняется, что речь идет о производстве компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России.
В июне ФСБ задержала бывших сотрудников ОПК, которые, как утверждается, работали на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ. Регион, в котором задержали злоумышленников, и их количество ФСБ не уточнила.
Против них возбудили дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Злоумышленники находятся под стражей. Им инкриминируют передачу иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.