Газета
Общество

ФСБ задержала сотрудника столичного предприятия ОПК по делу о хищении денег

Ведомости

Сотрудники ФСБ совместно со столичным МВД задержали сотрудника предприятия ОПК по подозрению в хищении денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Злоумышленник является гражданином России. Он подозревается в организации мошеннической схемы поставок контрафактной продукции. В отношении мужчины в конце июня возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Максимальное наказание за правонарушение составляет до пяти лет лишения свободы.

По данным ФСБ, задержанный «выполнял управленческие функции» на предприятии. Используя свое должностное положение, он участвовал в хищении денег, которые были выделены для работ в рамках гособоронзаказа. Уточняется, что речь идет о производстве компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России.

В июне ФСБ задержала бывших сотрудников ОПК, которые, как утверждается, работали на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ. Регион, в котором задержали злоумышленников, и их количество ФСБ не уточнила.

Против них возбудили дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Злоумышленники находятся под стражей. Им инкриминируют передачу иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных