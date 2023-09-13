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Жителя Канска приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста

Ведомости

Жителя города Канск Красноярского края приговорили к семи годам заключения в колонии особого режима за призывы в соцсетях к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщило региональное управление ФСБ России, передает «РИА Новости».

Первый Восточный окружной военный суд, отметили в ФСБ, признал обвиняемого виновным по ч.2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 

«Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», – рассказали в спецслужбе.

8 сентября сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Крыму. Они задержали жителя Севастополя, который планировал нарушить воинские перевозки и собирал информацию о военных объектах на территории полуострова. В тайнике злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества, произведенного за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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