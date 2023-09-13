Жителя Канска приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста

8 сентября сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Крыму. Они задержали жителя Севастополя, который планировал нарушить воинские перевозки и собирал информацию о военных объектах на территории полуострова. В тайнике злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества, произведенного за рубежом.