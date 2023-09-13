Жителя Канска приговорили к семи годам за призывы к подрыву Крымского моста
Жителя города Канск Красноярского края приговорили к семи годам заключения в колонии особого режима за призывы в соцсетях к насилию над русскими и подрыву Крымского моста, сообщило региональное управление ФСБ России, передает «РИА Новости».
Первый Восточный окружной военный суд, отметили в ФСБ, признал обвиняемого виновным по ч.2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
«Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», – рассказали в спецслужбе.
8 сентября сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Крыму. Они задержали жителя Севастополя, который планировал нарушить воинские перевозки и собирал информацию о военных объектах на территории полуострова. В тайнике злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества, произведенного за рубежом.