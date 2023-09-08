ФСБ в Крыму предотвратила диверсию на железной дороге
ФСБ в Крыму предотвратила теракт, который готовил местный житель по заданию военной разведки Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Уточняется, что сотрудники ведомства задержали жителя Севастополя, целью его диверсии было нарушение воинских перевозок.
Выяснилось, что мужчина 1978 года рождения собирал сведения об объектах и подразделениях Министерства обороны России, размещенных в Крыму. В его тайнике обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества, произведенного за рубежом.
Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело, суд заключил мужчину под стражу.
7 сентября сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность группы, специализирующейся на контрабанде комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники за рубеж, в том числе для нужд ВСУ. В преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии, которые закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а потом экспортировали их в интересах заказчиков.