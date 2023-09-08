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Общество

ФСБ в Крыму предотвратила диверсию на железной дороге

Ведомости

ФСБ в Крыму предотвратила теракт, который готовил местный житель по заданию военной разведки Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что сотрудники ведомства задержали жителя Севастополя, целью его диверсии было нарушение воинских перевозок.

Выяснилось, что мужчина 1978 года рождения собирал сведения об объектах и подразделениях Министерства обороны России, размещенных в Крыму. В его тайнике обнаружили самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества, произведенного за рубежом.

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Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело, суд заключил мужчину под стражу.

7 сентября сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность группы, специализирующейся на контрабанде комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники за рубеж, в том числе для нужд ВСУ.  В преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии, которые закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а потом экспортировали их в интересах заказчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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