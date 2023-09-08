ФСБ в Крыму предотвратила диверсию на железной дороге

7 сентября сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность группы, специализирующейся на контрабанде комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники за рубеж, в том числе для нужд ВСУ. В преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии, которые закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а потом экспортировали их в интересах заказчиков.