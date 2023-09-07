ФСБ пресекла канал доставки запчастей боевых самолетов и вертолетов для ВСУ

По данным ведомства, в преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии. Они регулярно закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов. Далее их экспортировали в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.