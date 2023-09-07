ФСБ пресекла канал доставки запчастей боевых самолетов и вертолетов для ВСУ
ФСБ пресекла деятельность группы, специализирующейся на контрабанде комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники за рубеж, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, в преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии. Они регулярно закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов. Далее их экспортировали в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.
У участников изъяли более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 000 и 59 000 евро. Также «получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам», сообщила ФСБ.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой). Лефортовский суд Москвы отправил всех фигурантов дела под стражу.
7 сентября ФСБ также сообщила о задержании жителя Татарстана, пытавшегося вступить в ВСУ. Муэчина планировал незаконно пересечь границу и вступить в вооруженное формирование «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ).