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Общество

ФСБ пресекла канал доставки запчастей боевых самолетов и вертолетов для ВСУ

Ведомости

ФСБ пресекла деятельность группы, специализирующейся на контрабанде комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники за рубеж, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, в преступную группу входили уроженцы Украины и одной из республик Центральной Азии. Они регулярно закупали и ремонтировали узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов. Далее их экспортировали в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.

У участников изъяли более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, $117 000 и 59 000 евро. Также «получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам», сообщила ФСБ.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой). Лефортовский суд Москвы отправил всех фигурантов дела под стражу. 

7 сентября ФСБ также сообщила о задержании жителя Татарстана, пытавшегося вступить в ВСУ. Муэчина планировал незаконно пересечь границу и вступить в вооруженное формирование «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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