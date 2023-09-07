Газета
Общество

ФСБ задержала жителя Татарстана за попытку вступить в ВСУ

Ведомости

В Белгородской области задержан житель Татарстана, который пытался выехать на Украину для участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области, передает ТАСС. 

Мужчину 1994 г. р. в Белгородском районе задержали сотрудники ФСБ и полицейские. По данным ведомства, он планировал незаконно пересечь границу, чтобы вступить в вооруженное формирование «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ) и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к госизмене) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Максимальное наказание по обеим статьям составляет до 20 лет лишения свободы.

6 сентября по делу о госизмене задержали жителя Ростовской области. По версии ФСБ, мужчина собирал и передавал данные Украине об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В ведомстве сочли, что такие данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения ударов по этому объекту.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных