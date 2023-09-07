ФСБ задержала жителя Татарстана за попытку вступить в ВСУ
В Белгородской области задержан житель Татарстана, который пытался выехать на Украину для участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области, передает ТАСС.
Мужчину 1994 г. р. в Белгородском районе задержали сотрудники ФСБ и полицейские. По данным ведомства, он планировал незаконно пересечь границу, чтобы вступить в вооруженное формирование «Легион «Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ) и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к госизмене) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Максимальное наказание по обеим статьям составляет до 20 лет лишения свободы.
6 сентября по делу о госизмене задержали жителя Ростовской области. По версии ФСБ, мужчина собирал и передавал данные Украине об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В ведомстве сочли, что такие данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения ударов по этому объекту.