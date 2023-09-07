ФСБ задержала жителя Татарстана за попытку вступить в ВСУ

6 сентября по делу о госизмене задержали жителя Ростовской области. По версии ФСБ, мужчина собирал и передавал данные Украине об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. В ведомстве сочли, что такие данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения ударов по этому объекту.