Суд частично удовлетворил иск актера Козловского к Бородину и ТАСС
Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данилы Козловского к «Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) и его главе Виталию Бородину, а также агентству ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Сведения, которые распространял Бородин в своем Telegram-канале, признали несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Пресс-служба также приводит спорные цитаты Бородина: «Козловский давал интервью журналисту, признанному в России иностранным агентом, Ирине Шихман, где он четко призвал выводить наших граждан на улицы, на митинги с разными лозунгами», «поддержал признанного в России террористом Алексея Навального», «...он заявил, что находясь на приеме у президента России В. Путина, ему было некомфортно с ним рядом сидеть».
Суд обязал Бородина удалить эту информацию из своего Telegram-канала, а также выпустить опровержение в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу.
«Взыскано с Бородина Виталия Николаевича в пользу Козловского Данилы Валерьевича компенсацию морального вреда 1 рубль. В остальной части иска отказано», – резюмировали в суде.
10 апреля Бородин обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и попросил проверить Козловского на экстремизм после якобы публичных призывов к участию в митингах. Активист также направил письмо в Генпрокуратуру провести проверку по статье о дискредитации российских военных. Бородин заявлял, что Козловский осудил спецоперацию и якобы переехал в США. Новости об обращениях опубликовал ТАСС.
17 апреля стало известно, что прокуратура Москвы проведет проверку в отношении Козловского по статье о дискредитации российской армии по ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ.
14 апреля Козловский отверг обвинения, назвал их «лживыми и подлыми» и сообщил, что его адвокаты уже подготовили заявления с просьбой о проверке действий Бородина и его организации. Иск Козловского к Бородину и ТАСС зарегистрировали 17 апреля. 15 мая актер озвучил решение уйти в отпуск до конца 2023 г. «по личным обстоятельствам».