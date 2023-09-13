Суд частично удовлетворил иск актера Козловского к Бородину и ТАСС

Сведения, которые распространял Бородин в своем Telegram-канале, признали несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Пресс-служба также приводит спорные цитаты Бородина: «Козловский давал интервью журналисту, признанному в России иностранным агентом, Ирине Шихман, где он четко призвал выводить наших граждан на улицы, на митинги с разными лозунгами», «поддержал признанного в России террористом Алексея Навального», «...он заявил, что находясь на приеме у президента России В. Путина, ему было некомфортно с ним рядом сидеть».