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Суд частично удовлетворил иск актера Козловского к Бородину и ТАСС

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данилы Козловского к «Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) и его главе Виталию Бородину, а также агентству ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Сведения, которые распространял Бородин в своем Telegram-канале, признали несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Пресс-служба также приводит спорные цитаты Бородина: «Козловский давал интервью журналисту, признанному в России иностранным агентом, Ирине Шихман, где он четко призвал выводить наших граждан на улицы, на митинги с разными лозунгами», «поддержал признанного в России террористом Алексея Навального», «...он заявил, что находясь на приеме у президента России В. Путина, ему было некомфортно с ним рядом сидеть».

Суд обязал Бородина удалить эту информацию из своего Telegram-канала, а также выпустить опровержение в течение пяти рабочих дней с момента вступления решения в законную силу.

«Взыскано с Бородина Виталия Николаевича в пользу Козловского Данилы Валерьевича компенсацию морального вреда 1 рубль. В остальной части иска отказано», – резюмировали в суде.

10 апреля Бородин обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и попросил проверить Козловского на экстремизм после якобы публичных призывов к участию в митингах. Активист также направил письмо в Генпрокуратуру провести проверку по статье о дискредитации российских военных. Бородин заявлял, что Козловский осудил спецоперацию и якобы переехал в США. Новости об обращениях опубликовал ТАСС.

17 апреля стало известно, что прокуратура Москвы проведет проверку в отношении Козловского по статье о дискредитации российской армии по ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ.

14 апреля Козловский отверг обвинения, назвал их «лживыми и подлыми» и сообщил, что его адвокаты уже подготовили заявления с просьбой о проверке действий Бородина и его организации. Иск Козловского к Бородину и ТАСС зарегистрировали 17 апреля. 15 мая актер озвучил решение уйти в отпуск до конца 2023 г. «по личным обстоятельствам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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