Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 8000
В Ливии число погибших в результате наводнений и ливней превысило 8000 человек, заявил советник Палаты представителей (парламента) страны телеканалу Al Arabiya.
«Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8000», – отметил он (цитата по ТАСС).
По его словам, число без вести пропавших в результате наводнений превышает 10 000 человек.
При этом мэр Дерны, наиболее пострадавшего города, Абдулменам Аль-Гайти заявил, что число погибших может составить от 18 000 до 20 000 человек.
Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика зоной бедствия из-за наводнений и обратились за международной помощью. В Дерне была прорвана главная плотина и повреждены все коммуникации, включая связь и интернет. Выход ситуации из-под контроля также признали и в городском совете Байды.
Ранее СМИ приводили оценку властей, что число жертв может достичь 10 000, а пропавших без вести – 100 000. По словам местного чиновника, 25% Дерне было уничтожено. Город был объявлен зоной бедствия.
Официальные власти страны признали, что у Ливии нет опыта, чтобы справиться с последствиями столь крупного ЧП. Об оказании помощи заявили ряд стран. Выражая соболезнования президент России Владимир Путин также заявил, что Россия готовая оказать поддержку Ливии.