Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 8000

Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика зоной бедствия из-за наводнений и обратились за международной помощью. В Дерне была прорвана главная плотина и повреждены все коммуникации, включая связь и интернет. Выход ситуации из-под контроля также признали и в городском совете Байды.