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Общество

Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 8000

Ведомости

В Ливии число погибших в результате наводнений и ливней превысило 8000 человек, заявил советник Палаты представителей (парламента) страны телеканалу Al Arabiya.

«Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 8000», – отметил он (цитата по ТАСС).

По его словам, число без вести пропавших в результате наводнений превышает 10 000 человек.

При этом мэр Дерны, наиболее пострадавшего города, Абдулменам Аль-Гайти заявил, что число погибших может составить от 18 000 до 20 000 человек.

Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика зоной бедствия из-за наводнений и обратились за международной помощью. В Дерне была прорвана главная плотина и повреждены все коммуникации, включая связь и интернет. Выход ситуации из-под контроля также признали и в городском совете Байды.

Ранее СМИ приводили оценку властей, что число жертв может достичь 10 000, а пропавших без вести – 100 000. По словам местного чиновника, 25% Дерне было уничтожено. Город был объявлен зоной бедствия.

Официальные власти страны признали, что у Ливии нет опыта, чтобы справиться с последствиями столь крупного ЧП. Об оказании помощи заявили ряд стран. Выражая соболезнования президент России Владимир Путин также заявил, что Россия готовая оказать поддержку Ливии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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