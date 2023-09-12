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Общество

Путин: Россия готова помочь пострадавшей от наводнения Ливии

Ведомости

Россия готова оказать содействие народу Ливии, где из-за наводнения погибли тысячи людей. Об этом сообщил президент Владимир Путин в телеграмме председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи.

Путин принес соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения.

«Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», – сказано в телеграмме.

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Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика зоной бедствия из-за наводнений и обратились за международной помощью. В Дерне, наиболее пострадавшем от наводнения городе, была прорвана главная плотина и повреждены все коммуникации, включая связь и интернет. Выход ситуации из-за под контроля также признали и в городском совете Байды.

Министр здравоохранения Ливии Осман Абдул Джалиль заявил, что число жертв наводнения превысило 3000, пишет телеканал Al Hadath. При этом СМИ приводили оценку властей, что число жертв может достичь 10 000, а пропавших без вести – 100 000. По словам местного чиновника, 25% Дерне было уничтожено. Город был объявлен зоной бедствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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