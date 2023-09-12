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Общество

Тысячи людей пропали без вести из-за наводнения в Ливии

Ведомости

В результате наводнения на востоке Ливии, вызванного ураганом «Даниэль», в Дерне могли погибнуть более 2000 человек, еще 5000-6000 жителей числятся пропавшими без вести, сообщил Al Jazeera со ссылкой на правительство, сформированное на востоке страны.

Подтверждений этим данным пока нет, отмечает телеканал. При этом президент национального совета по американо-ливийским отношениям Хани Шенниб также ожидает увеличения числа жертв до 5000.

Глава Красного Полумесяца в Бенгази Кайс Факери подтвердил в свою очередь гибель не менее 150 человек в Дерне после того, как уровень воды в городе поднялся на 3 м.

Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика зоной бедствия из-за наводнений и обратилась за международной помощью. В Дерне, наиболее пострадавшем от наводнения городе, была прорвана главная плотина и повреждены все коммуникации, включая связь и интернет. Выход ситуации из-за под контроля также признали и в городском совете Байды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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