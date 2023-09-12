Тысячи людей пропали без вести из-за наводнения в Ливии

Власти Ливии объявили три района в восточной провинции Киренаика зоной бедствия из-за наводнений и обратилась за международной помощью. В Дерне, наиболее пострадавшем от наводнения городе, была прорвана главная плотина и повреждены все коммуникации, включая связь и интернет. Выход ситуации из-за под контроля также признали и в городском совете Байды.