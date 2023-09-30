Суд отправил под домашний арест водителя после ДТП в центре Москвы

По данным прокуратуры, водитель автомобиля «Мерседес» устроил аварию на ул. Большая Никитская. Мужчина выехал на тротуар и совершил наезд на прохожих, в результате пострадали пять человек. По предварительным данным, среди пострадавших оказались две несовершеннолетние девочки 2011 и 2013 г. р.