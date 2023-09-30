Суд отправил под домашний арест водителя после ДТП в центре Москвы
Суд в Москве отправил под домашний арест водителя, который устроил аварию с пострадавшими пешеходами в центре города и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Меру пресечения в отношении 32-летнего автомобилиста, как отмечает надзорное ведомство, избрал Таганский районный суд. Мужчину привлекут в качестве обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования).
По данным прокуратуры, водитель автомобиля «Мерседес» устроил аварию на ул. Большая Никитская. Мужчина выехал на тротуар и совершил наезд на прохожих, в результате пострадали пять человек. По предварительным данным, среди пострадавших оказались две несовершеннолетние девочки 2011 и 2013 г. р.