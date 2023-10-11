Архимандрит Вассиан стал начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме
Священный синод Русской православной церкви назначил архимандрита Вассиана (Змеева) начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в журнале синода за 11 октября.
Этот пост ранее занимал архимандрит Александр (Елисов) – его направят в распоряжение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его заместителя – иеромонаха Дометиана (Маркаряна) решено направить в распоряжение архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона.
Архимандрит Вассиан ранее занимал должность представителя патриарха московского и всея Руси при патриархе Болгарском и был настоятелем подворья Русской православной церкви в Софии, однако его вместе с секретарем и одним из сотрудников выслали из страны «под надуманным предлогом». Священный синод выразил категорический протест этим «грубыми и дискриминационными действиями болгарских властей».
Архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г. 21 сентября стало известно о его депортации из Болгарии. Посольство РФ уточнило, что болгарские власти посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности. В посольстве также назвали эту историю сфабрикованной. МИД России выразил решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину в связи с выдворением из республики настоятеля и двух служителей подворья РПЦ в Софии.