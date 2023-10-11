Архимандрит Вассиан стал начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме

Архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г. 21 сентября стало известно о его депортации из Болгарии. Посольство РФ уточнило, что болгарские власти посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности. В посольстве также назвали эту историю сфабрикованной. МИД России выразил решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину в связи с выдворением из республики настоятеля и двух служителей подворья РПЦ в Софии.