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Архимандрит Вассиан стал начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме

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Священный синод Русской православной церкви назначил архимандрита Вассиана (Змеева) начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме.  Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в журнале синода за 11 октября.

Этот пост ранее занимал архимандрит Александр (Елисов) – его направят в распоряжение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его заместителя – иеромонаха Дометиана (Маркаряна) решено направить в распоряжение архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона.

Архимандрит Вассиан ранее занимал должность представителя патриарха московского и всея Руси при патриархе Болгарском и был настоятелем подворья Русской православной церкви в Софии, однако его вместе с секретарем и одним из сотрудников выслали из страны «под надуманным предлогом». Священный синод выразил категорический протест этим «грубыми и дискриминационными действиями болгарских властей».

Архимандрит Вассиан был назначен настоятелем подворья РПЦ в Софии в марте 2018 г. До этого занимал должность представителя патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате. В сан архимандрита он был возведен в 2016 г.  21 сентября стало известно о его депортации из Болгарии. Посольство РФ уточнило, что болгарские власти посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности. В посольстве также назвали эту историю сфабрикованной. МИД России выразил решительный протест послу Болгарии Атанасу Крыстину в связи с выдворением из республики настоятеля и двух служителей подворья РПЦ в Софии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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