Файзуллин рассказал о роли молодежи в восстановлении новых регионов
В новых регионах работает порядка 35 000 строителей, при этом три четверти из них представлены молодежью, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе пленарной сессии «Мегапроекты как драйвер развития экономики».
«Это и в прошлом году было – участие молодежи в новых регионах <...> Без молодежи сейчас ничего не делается, это просто невозможно», – рассказал он.
В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в работах по восстановлению ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей участвуют 33 госкомпании и около 50 000 строителей.
Как писали ранее «Ведомости», до конца этого года Минстрой планирует восстановить 7413 объектов на территории новых регионов.
В частности, 4018 объектов – это многоквартирные дома, 39 из которых будут строиться заново, также восстановят 238 объектов индивидуального жилищного строительства. Планируется восстановить 1625 объектов ЖКХ, среди которых 78 будут построены заново. 951 объект социально-культурного и бытового назначения восстановят, 27 построят, а также восстановят семь объектов производственно-предпринимательской деятельности.
При этом 4492 объекта уже восстановлены. В 2022 г. восстановили и построили 3790 объектов.
Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.