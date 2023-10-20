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Общество

Файзуллин рассказал о роли молодежи в восстановлении новых регионов

Ведомости

В новых регионах работает порядка 35 000 строителей, при этом три четверти из них представлены молодежью, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе пленарной сессии «Мегапроекты как драйвер развития экономики».

«Это и в прошлом году было – участие молодежи в новых регионах <...> Без молодежи сейчас ничего не делается, это просто невозможно», – рассказал он.

В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в работах по восстановлению ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей участвуют 33 госкомпании и около 50 000 строителей. 

Как писали ранее «Ведомости», до конца этого года Минстрой планирует восстановить 7413 объектов на территории новых регионов. 

Ранее по теме: Минстрой восстановит 7413 объектов в новых регионах до конца 2023 года

В частности, 4018 объектов – это многоквартирные дома, 39 из которых будут строиться заново, также восстановят 238 объектов индивидуального жилищного строительства. Планируется восстановить 1625 объектов ЖКХ, среди которых 78 будут построены заново. 951 объект социально-культурного и бытового назначения восстановят, 27 построят, а также восстановят семь объектов производственно-предпринимательской деятельности.

При этом 4492 объекта уже восстановлены. В 2022 г. восстановили и построили 3790 объектов. 

Осенью 2022 г. по итогам референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». В январе глава государства поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. Позже он призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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