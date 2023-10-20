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Журналист Муратов обжаловал решение Минюста о признании его иноагентом

Ведомости

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск главного редактора «Новой газеты» и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) к Минюсту об оспаривании решений, следует из картотеки суда.

В пресс-службе «Новой газеты» «Интерфаксу» подтвердили, что Муратов просит признать незаконным решение Минюста о включении его в реестр иноагентов.

Минюст внес Муратова в реестр иноагентов 1 сентября. Необходимость такого решения в министерстве объяснили тем, что журналист распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России». После этого Муратов ушел с поста главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде.

Ранее по теме: Минюст внес нобелевского лауреата Муратова в реестр иноагентов

В 2021 г. Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». Нобелевский комитет осудил признание Муратова иноагентом.

«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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