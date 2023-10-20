Журналист Муратов обжаловал решение Минюста о признании его иноагентом

Минюст внес Муратова в реестр иноагентов 1 сентября. Необходимость такого решения в министерстве объяснили тем, что журналист распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России». После этого Муратов ушел с поста главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде.