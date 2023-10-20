Журналист Муратов обжаловал решение Минюста о признании его иноагентом
В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск главного редактора «Новой газеты» и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) к Минюсту об оспаривании решений, следует из картотеки суда.
В пресс-службе «Новой газеты» «Интерфаксу» подтвердили, что Муратов просит признать незаконным решение Минюста о включении его в реестр иноагентов.
Минюст внес Муратова в реестр иноагентов 1 сентября. Необходимость такого решения в министерстве объяснили тем, что журналист распространял материалы иноагентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России». После этого Муратов ушел с поста главного редактора «Новой газеты» на время разбирательства в суде.
«Новая газета» приостановила работу в марте 2022 г. после двух предупреждений от Роскомнадзора за упоминание НКО-иноагента без маркировки.