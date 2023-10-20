Роберт Де Ниро принес соболезнования Намину в связи с гибелью сына
Актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна. Об этом сообщила пресс-служба Центра Стаса Намина, передает ТАСС.
«Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что соболезнование также выразили многие другие известные зарубежные кинодеятели, включая кинорежиссера-документалиста Джима Брауна. В пресс-службе пояснили, что Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом. Он окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, а также стажировался в Tribeca Productions у Де Ниро.
19 октября в загородном доме в Истринском районе были найдены тела с ножевыми ранениями сына и тещи Намина – кинематографиста Артема Микояна и хозяйки дома Прасковьи Ткаченко. В двойном убийстве признался Роман Микоян (Новиков) – пасынок рок-музыканта. 18 октября он убил бабушку во сне после ссоры, а затем позвонил брату и попросил его приехать. Между родственниками также произошел конфликт, после которого Микоян убил и брата.
Как сообщили в СК по Московской области, Микоян заявил, что к убийству его подтолкнул «давний семейный конфликт». Пасынку Намина предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по статье – пожизненное заключение. Ранее сегодня суд арестовал его до 18 декабря.