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Роберт Де Ниро принес соболезнования Намину в связи с гибелью сына

Ведомости

Актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна. Об этом сообщила пресс-служба Центра Стаса Намина, передает ТАСС. 

«Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», – отметили в пресс-службе.

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Там добавили, что соболезнование также выразили многие другие известные зарубежные кинодеятели, включая кинорежиссера-документалиста Джима Брауна. В пресс-службе пояснили, что Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом. Он окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, а также стажировался в Tribeca Productions у Де Ниро.

19 октября в загородном доме в Истринском районе были найдены тела с ножевыми ранениями сына и тещи Намина – кинематографиста Артема Микояна и хозяйки дома Прасковьи Ткаченко. В двойном убийстве признался Роман Микоян (Новиков) – пасынок рок-музыканта. 18 октября он убил бабушку во сне после ссоры, а затем позвонил брату и попросил его приехать. Между родственниками также произошел конфликт, после которого Микоян убил и брата.

Как сообщили в СК по Московской области, Микоян заявил, что к убийству его подтолкнул «давний семейный конфликт». Пасынку Намина предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по статье – пожизненное заключение. Ранее сегодня суд арестовал его до 18 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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