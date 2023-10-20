Роберт Де Ниро принес соболезнования Намину в связи с гибелью сына

19 октября в загородном доме в Истринском районе были найдены тела с ножевыми ранениями сына и тещи Намина – кинематографиста Артема Микояна и хозяйки дома Прасковьи Ткаченко. В двойном убийстве признался Роман Микоян (Новиков) – пасынок рок-музыканта. 18 октября он убил бабушку во сне после ссоры, а затем позвонил брату и попросил его приехать. Между родственниками также произошел конфликт, после которого Микоян убил и брата.