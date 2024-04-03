Путин назначил Беспалова гендиректором Российского научного фонда
Ректор исследовательского университета «МИЭТ» Владимир Беспалов назначен генеральным директором Российского научного фонда (РНФ), следует из указа президента РФ Владимира Путина.
С 2013 г. пост руководителя фонда занимал Александр Хлунов. В 2018 г. его полномочия были продлены на пять лет по указу президента.
Беспалов – специалист в области физики и технологии гетероструктур, элементной базы, микро- и наноэлектроники, устройств микросистемной техники. Является членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), членом Совета по науке и образованию при президенте. Автор и соавтор более 200 научных работ, включая пять монографий и 50 авторских свидетельств.
Ученый был награжден премией президента России в области образования, премией правительства в области науки и техники, а также орденом Дружбы.
Фонд РНФ финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере исследований, направленных на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека. Организация была учреждена по инициативе президента в конце 2013 г.