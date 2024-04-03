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Путин назначил Беспалова гендиректором Российского научного фонда

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Ректор исследовательского университета «МИЭТ» Владимир Беспалов назначен генеральным директором Российского научного фонда (РНФ), следует из указа президента РФ Владимира Путина.

С 2013 г. пост руководителя фонда занимал Александр Хлунов. В 2018 г. его полномочия были продлены на пять лет по указу президента.

Беспалов – специалист в области физики и технологии гетероструктур, элементной базы, микро- и наноэлектроники, устройств микросистемной техники. Является членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), членом Совета по науке и образованию при президенте. Автор и соавтор более 200 научных работ, включая пять монографий и 50 авторских свидетельств.

Ученый был награжден премией президента России в области образования, премией правительства в области науки и техники, а также орденом Дружбы.

Фонд РНФ финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере исследований, направленных на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека. Организация была учреждена по инициативе президента в конце 2013 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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