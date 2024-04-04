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МВД: очереди в ГАИ возникли из-за сезона и изменения правил получения прав

Ведомости

Информация в ряде Telegram-каналов о невозможности получить госуслуги в подразделениях столичной Госавтоинспекции является недостоверной, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она пояснила, что очереди действительно есть, однако сотрудники работают до последнего посетителя.

Нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения возросла в связи с вступившими в силу изменениями в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений. Также на образование очередей повлияло сезонное увеличение числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств, отметила представитель МВД.

«Вместе с тем во всех подразделениях Госавтоинспекции города Москвы приняты необходимые меры для оказания государственных услуг непосредственно в день обращения. Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя», – написала Волк в своем Telegram-канале.

В конце декабря прошлого года стало известно, что срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 –2025 гг., будет автоматически продлен на три года. Это касается водителей, управляющих транспортными средствами как в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 23 декабря. Пролонгация прав проводится не первый раз. Ранее МВД продлило на три года срок действия водительских удостоверений, истекших в 2022 и 2023 гг. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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