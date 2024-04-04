МВД: очереди в ГАИ возникли из-за сезона и изменения правил получения прав
Информация в ряде Telegram-каналов о невозможности получить госуслуги в подразделениях столичной Госавтоинспекции является недостоверной, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она пояснила, что очереди действительно есть, однако сотрудники работают до последнего посетителя.
Нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения возросла в связи с вступившими в силу изменениями в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений. Также на образование очередей повлияло сезонное увеличение числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств, отметила представитель МВД.
«Вместе с тем во всех подразделениях Госавтоинспекции города Москвы приняты необходимые меры для оказания государственных услуг непосредственно в день обращения. Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя», – написала Волк в своем Telegram-канале.
В конце декабря прошлого года стало известно, что срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 –2025 гг., будет автоматически продлен на три года. Это касается водителей, управляющих транспортными средствами как в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 23 декабря. Пролонгация прав проводится не первый раз. Ранее МВД продлило на три года срок действия водительских удостоверений, истекших в 2022 и 2023 гг.