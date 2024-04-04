МВД: очереди в ГАИ возникли из-за сезона и изменения правил получения прав

В конце декабря прошлого года стало известно, что срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024 –2025 гг., будет автоматически продлен на три года. Это касается водителей, управляющих транспортными средствами как в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 23 декабря. Пролонгация прав проводится не первый раз. Ранее МВД продлило на три года срок действия водительских удостоверений, истекших в 2022 и 2023 гг.