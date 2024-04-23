В Финляндии закроют музей Ленина
В финском городе Тампере 3 ноября закрывают музей Ленина, работавший с 1946 г. Об этом сообщил портал Yle.
«История не закончилась с распадом Советского Союза, и мы не хотим оставаться пленниками прошлого», – прокомментировал закрытие музея его директор Калле Каллио.
Сообщается, что на месте музея Ленина будет организована выставка, посвященная финско-российскими отношениям, начиная с русской революции и независимости Финляндии, заканчивая эпохой НАТО.
Во времена Холодной войны музей, как отмечается, трансформировался в центр восточной политики и место проведения лекций и научных семинаров.
Каллио добавил, что старое название музея «уже не соответствует содержанию нашей выставки», а также вводит публику в заблуждение.