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В Финляндии закроют музей Ленина

Ведомости

В финском городе Тампере 3 ноября закрывают музей Ленина, работавший с 1946 г. Об этом сообщил портал Yle.

«История не закончилась с распадом Советского Союза, и мы не хотим оставаться пленниками прошлого», – прокомментировал закрытие музея его директор Калле Каллио.

Сообщается, что на месте музея Ленина будет организована выставка, посвященная финско-российскими отношениям, начиная с русской революции и независимости Финляндии, заканчивая эпохой НАТО.

Во времена Холодной войны музей, как отмечается, трансформировался в центр восточной политики и место проведения лекций и научных семинаров.

Каллио добавил, что старое название музея «уже не соответствует содержанию нашей выставки», а также вводит публику в заблуждение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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