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В Минздраве заявили, что йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Ведомости

Йод попал под ограничения на продажу в аптеках из-за технической ошибки, которая была связана с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», – сказал он.

Ранее «РИА Новости» ознакомились с письмом Минздрава, в котором спиртовой раствор йода попал в перечень ПКУ. Это подразумевало, что покупка йода доступна только по рецепту врача.

Перечень препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету, устанавливается Министерством здравоохранения России. Туда входят наркотические, психотропные вещества, а также сильнодействующие и ядовитые вещества. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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