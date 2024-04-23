В Минздраве заявили, что йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Йод попал под ограничения на продажу в аптеках из-за технической ошибки, которая была связана с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.