В Минздраве заявили, что йод попал под ограничения из-за технической ошибки
Йод попал под ограничения на продажу в аптеках из-за технической ошибки, которая была связана с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», – сказал он.
Ранее «РИА Новости» ознакомились с письмом Минздрава, в котором спиртовой раствор йода попал в перечень ПКУ. Это подразумевало, что покупка йода доступна только по рецепту врача.
Перечень препаратов, которые подлежат предметно-количественному учету, устанавливается Министерством здравоохранения России. Туда входят наркотические, психотропные вещества, а также сильнодействующие и ядовитые вещества.