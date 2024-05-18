В Госдуме уточнили ожидаемую сумму штрафа за курение в неположенных местах
Штраф за курение в неположенных местах планируется увеличить в России не до 15 000, а до 5000 руб., сообщил депутат Госдумы Артем Метелев. В его Telegram-канале 17 мая были опубликованы некорректные данные, пояснил парламентарий.
«Вчера из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 и 30 000 руб., однако в направленном законопроекте они другие», – написал Метелев.
Сейчас штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1000 руб., в законопроекте его предлагается увеличить до 3000-5000 руб., сообщил депутат. Мера будет распространяться и в отношении курения вейпов. За курение на детской площадке нарушителю будет грозить штраф в размере от 5000 до 7000 руб. вместо 2000-3000 руб. Увеличение суммы Метелев объяснил жалобами людей на курение вейпов, которое «происходит везде: на учебе, магазинах, музеях».
15 мая «Ведомости» писали о законопроекте, предлагающем ужесточить ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем. Депутаты предлагают ввести штрафы (от 50 000 до 80 000 руб. или размер заработной платы за период до полугода) за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотиносодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотиносодержащей продукции или сырья для их производства. Помимо этого предусмотрено наказание таких нарушителей исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.