Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Госдуме уточнили ожидаемую сумму штрафа за курение в неположенных местах

Ведомости

Штраф за курение в неположенных местах планируется увеличить в России не до 15 000, а до 5000 руб., сообщил депутат Госдумы Артем Метелев. В его Telegram-канале 17 мая были опубликованы некорректные данные, пояснил парламентарий. 

«Вчера из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 и 30 000 руб., однако в направленном законопроекте они другие», – написал Метелев.

Сейчас штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до 1000 руб., в законопроекте его предлагается увеличить до 3000-5000 руб., сообщил депутат. Мера будет распространяться и в отношении курения вейпов. За курение на детской площадке нарушителю будет грозить штраф в размере от 5000 до 7000 руб. вместо 2000-3000 руб. Увеличение суммы Метелев объяснил жалобами людей на курение вейпов, которое «происходит везде: на учебе, магазинах, музеях».

15 мая «Ведомости» писали о законопроекте, предлагающем ужесточить ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем. Депутаты предлагают ввести штрафы (от 50 000 до 80 000 руб. или размер заработной платы за период до полугода) за неоднократную продажу несовершеннолетним табачных изделий, никотиносодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотиносодержащей продукции или сырья для их производства. Помимо этого предусмотрено наказание таких нарушителей исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных