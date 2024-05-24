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Суд арестовал четырех обвиняемых в хищениях у «Россетей»

Ведомости

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о хищениях у юридического лица, входящего в ПАО «Россети». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

До 22 июля арестованы генеральный директор ООО «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев, глава ООО «Русфактор Холдинг» Виктор Николаев, первый заместитель гендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, чтобы похитить деньги, фигуранты создали организованную группу и разработали план. Они покупали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию не для собственных нужд, а для продажи потребителям. Обвиняемые обязались своевременно оплачивать стоимость поставляемой мощности, но изначально не планировали в полном объеме исполнять условия договоров. Полученные средства фигуранты использовали по своему усмотрению. 

В апреле сотрудники ФСБ и МВД задержали в Дагестане группу бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций по делу о хищении 2,8 млрд руб. По делу проходят 36 человек, в том числе глава филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев. Все они отправлены в СИЗО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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