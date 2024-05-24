Суд арестовал четырех обвиняемых в хищениях у «Россетей»
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о хищениях у юридического лица, входящего в ПАО «Россети». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
До 22 июля арестованы генеральный директор ООО «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев, глава ООО «Русфактор Холдинг» Виктор Николаев, первый заместитель гендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаева и Виталий Перебалин. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, чтобы похитить деньги, фигуранты создали организованную группу и разработали план. Они покупали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию не для собственных нужд, а для продажи потребителям. Обвиняемые обязались своевременно оплачивать стоимость поставляемой мощности, но изначально не планировали в полном объеме исполнять условия договоров. Полученные средства фигуранты использовали по своему усмотрению.
В апреле сотрудники ФСБ и МВД задержали в Дагестане группу бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций по делу о хищении 2,8 млрд руб. По делу проходят 36 человек, в том числе глава филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев. Все они отправлены в СИЗО.