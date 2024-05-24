Суд арестовал четырех обвиняемых в хищениях у «Россетей»

В апреле сотрудники ФСБ и МВД задержали в Дагестане группу бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций по делу о хищении 2,8 млрд руб. По делу проходят 36 человек, в том числе глава филиала «Россети Северный Кавказ» Магомедхабиб Мухумаев. Все они отправлены в СИЗО.