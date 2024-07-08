Театр Романа Виктюка сменил название на «Театр-сцена "Мельников"»

В театре также сообщили, что ряд спектаклей уйдет из репертуара: некоторые из них на время, а некоторые – насовсем. Руководство театра поставило его сайт на реконструкцию, оставив только необходимые разделы. В сентябре дирекция театра запланировала провести пресс-конференцию, где она прокомментирует все решения и представит план новых постановок на 2024-2025 гг.