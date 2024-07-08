Театр Романа Виктюка сменил название на «Театр-сцена "Мельников"»
Театр Романа Виктюка сменил название, теперь он официально называется «Театр-сцена "Мельников"». Об этом в Telegram-канале театра сообщил его художественный руководитель, режиссер Константин Богомолов.
«Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется «Театр – сцена "Мельников"», – в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова. Он стоит в ряду выдающихся художников русского и советского авангарда, прославивших нашу культуру», – говорится в сообщении.
В театре также сообщили, что ряд спектаклей уйдет из репертуара: некоторые из них на время, а некоторые – насовсем. Руководство театра поставило его сайт на реконструкцию, оставив только необходимые разделы. В сентябре дирекция театра запланировала провести пресс-конференцию, где она прокомментирует все решения и представит план новых постановок на 2024-2025 гг.
В начале июня Богомолов стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка. Вместе с этим он сохранил свою должность в Театре на Малой Бронной – там он с 2019 г. также является худруком.