В июле в мире зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений

Средняя температура за год по июнь 2024 г. была на 1,64 градуса выше, чем в эпоху с 1850 г. по 1900 г. Июнь был самым жарким в истории, 13-й раз подряд в этот период установлен новый рекорд средней температуры. Парижское соглашение, заключенное в 2015 г., направлено на ограничение планетарного потепления на уровне ниже 2 градусов сверх доиндустриального среднего значения, а в идеале – на уровне 1,5 градуса.