В июле в мире зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений
Самый жаркий день в мире за всю историю наблюдений был зафиксирован 22-23 июля 2024 г. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
В июле значительные аномалии температуры более чем на 10 градусов выше средних значений наблюдались на большей части Антарктиды, что, по словам метеоролога, очень опасно.
Вильфанд подчеркивает, что единичные аномалии можно списать на погрешность, но повторяющаяся ситуация на протяжении 13 месяцев представляет серьезную опасность. Глобальная температура июля была на 1,7 градуса выше нормы, что противоречит Парижскому климатическому соглашению.
Средняя температура за год по июнь 2024 г. была на 1,64 градуса выше, чем в эпоху с 1850 г. по 1900 г. Июнь был самым жарким в истории, 13-й раз подряд в этот период установлен новый рекорд средней температуры. Парижское соглашение, заключенное в 2015 г., направлено на ограничение планетарного потепления на уровне ниже 2 градусов сверх доиндустриального среднего значения, а в идеале – на уровне 1,5 градуса.
По предварительным данным европейской службы по изменению климата Copernicus, в воскресенье, 21 июля, была зафиксирована самая высокая средняя температура на Земле, побившая предыдущий рекорд, установленный год назад.