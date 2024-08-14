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В июле в мире зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений

Ведомости

Самый жаркий день в мире за всю историю наблюдений был зафиксирован 22-23 июля 2024 г. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В июле значительные аномалии температуры более чем на 10 градусов выше средних значений наблюдались на большей части Антарктиды, что, по словам метеоролога, очень опасно.

Вильфанд подчеркивает, что единичные аномалии можно списать на погрешность, но повторяющаяся ситуация на протяжении 13 месяцев представляет серьезную опасность. Глобальная температура июля была на 1,7 градуса выше нормы, что противоречит Парижскому климатическому соглашению.

Средняя температура за год по июнь 2024 г. была на 1,64 градуса выше, чем в эпоху с 1850 г. по 1900 г. Июнь был самым жарким в истории, 13-й раз подряд в этот период установлен новый рекорд средней температуры. Парижское соглашение, заключенное в 2015 г., направлено на ограничение планетарного потепления на уровне ниже 2 градусов сверх доиндустриального среднего значения, а в идеале – на уровне 1,5 градуса.

По предварительным данным европейской службы по изменению климата Copernicus, в воскресенье, 21 июля, была зафиксирована самая высокая средняя температура на Земле, побившая предыдущий рекорд, установленный год назад.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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